Выборгский район присоединится к акции «Сохраним лес»

Ежегодная акция по высадке деревьев проходит в России с августа по ноябрь.

Всероссийская акция "сохраним лес" в этом году стартовала на Камчатке. В сентябре к ней присоединится Выборгский район. Планируется высадить 11000 елей на территории Рощинского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В акции по восстановлению лесов Выборгский район участвует ежегодно. Регулярно проходят волонтерские акции по высадке деревьев, организованные Федеральным агентством лесного хозяйства.

Отметим, что мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы.

С графиком по лесовосстановлению в 47 регионе можно ознакомиться на сайте правительства Ленинградской области.

Ранее мы написали о том, что Выборгский район выделит землю многодетным семьям.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО