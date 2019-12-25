Выборгский район присоединится к акции «Сохраним лес»

Всероссийская акция "сохраним лес" в этом году стартовала на Камчатке. В сентябре к ней присоединится Выборгский район. Планируется высадить 11000 елей на территории Рощинского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
В акции по восстановлению лесов Выборгский район участвует ежегодно. Регулярно проходят волонтерские акции по высадке деревьев, организованные Федеральным агентством лесного хозяйства.
Отметим, что мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы.
С графиком по лесовосстановлению в 47 регионе можно ознакомиться на сайте правительства Ленинградской области.
Ранее мы написали о том, что Выборгский район выделит землю многодетным семьям.
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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