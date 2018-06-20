Школьник из Калининского района заболел корью

В субботу в Петербурге зафиксирован третий случай очага кори за год.

В одной из самых больших школ Петербурга обнаружен очаг кори. В заведении учатся около 1,3 тысячи человек. Однако, признаки болезни проявились на данный момент только у одного ребенка.

Инцидент произошел накануне в Калининском районе города. Официальный диагноз медиков заставил руководство образовательного учреждения не пускать в школу на Бестужевской улице непривитых детей и взрослых. Сведения о кори начали распространяться 20 апреля.

В субботу одному ученику школы был поставлен диагноз – корь. В школе принимаются противоэпидемические меры, к занятиям не допускаются дети и взрослые, которые не привиты или не болели корью ранее. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора комментирует ситуацию пресс-секретарь комитета по образованию Даниил Борисов.

Напомним, что в Северной столице уже в третий раз за год зафиксирован очаг кори.В первый раз пострадали жильцы "Софии" во Фрунзенском районе, второй очаг был в здании по улице Воскова, где заболел украинец.

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Фото: Piter.tv