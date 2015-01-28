Пожилой ученый-судостроитель отдал мошенникам почти 1 млн рублей

Факт произошедшего зафиксирован правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ.

Как сообщает "Оперативное прикрытие", 24 мая 79-летний ведущий специалист ФГУП "Крыловский государственный научный центр" получил телефонный звонок от лица, представившегося представителем "комиссии по банковскому контролю".

Воспользовавшись доверием пожилого учёного, собеседник обманным путём внушил ему необходимость обезопасить личные сбережения и провести их официальную регистрацию. Поддавшись убеждению собеседника, учёный передал курьеру, прибывшему к дому 44 по Московскому шоссе, денежную сумму в размере 900 тысяч рублей.

Факт произошедшего зафиксирован правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что задержан безработный налетчик на магазин на Измайловском.

Фото: Piter.TV