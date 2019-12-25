Ученый сомневается, что наличие в крови антител к COVID-19 делает ее лечебной

Исполняющий обязанности директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Александр Кулагин рассказал, что наличие в крови антител к COVID-19 не значит, что ее можно использовать в лечении от коронавируса.
Перед учеными стоит задача углубленного обследования доноров. Врачам необходимо быть уверенными, что антитела являются вирус-нейтрализующими. Используемый метод лечения, метод пассивной иммунизации, не при всех болезнях был эффективным. Кулагин отметил, что в мире проводится около 170 исследований лечения коронавируса плазмой с антителами.
Ученый считает, что доказательная база эффективности лечения коронавируса плазмой с антителами может появиться через год, сейчас этот метод может применяться только в рамках клинических исследований.
Ранее мы писали, что в Петербурге создадут единую базу доноров, переболевших коронавирусом.
Фото: pixabay
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