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Ученый оценил сценарий эпидемии коронавируса в России
Вчера, 23:32
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fvbykov

Ученый оценил сценарий эпидемии коронавируса в России

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Своим мнением старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" поделился в беседе с порталом "Известия".

В воскресенье, 19 апреля, старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов сообщил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России идет по промежуточному пути, между пессимистичным и оптимистичным сценарием.

В пессимистичном сценарии отмечается, что болезнь могла бы получить широкое распространение. Во втором случае существуют шансы вернуться к нормальной жизни к концу июня. Специалист отметил, что в РФ наблюдается не экспоненциальный рост заболевших, а субэкспоненциальный, что "немного медленнее".

Исходя из этих данных, Каримов предположил, что эпидемия в России может достигнуть пика к середине мая с выходом на "плато" к первой декаде июня.

На 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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