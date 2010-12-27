Научный деятель проанализировал действие крепкого алкоголя.

Ученый назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки. На эффект влияет содержание в напитке этанола, обычно его доля колеблется от 5 до 40%. Исследователь из Великобритании опубликовал результаты работы в Daily Mail.

Легче всего опьянеть от хереса и портвейна: они быстро всасываются в кровь, а доля спиртного в них - около 20 процентов. Сильное опьянение наступает после виски и крепкого алкоголя. Однако они медленно всасываются кровеносной системой и подавляют работу клеток желудка.

Быстро пьянеют те, кто употребялет игристые вина, так как газация повышает всасываемость. Чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" лучше пить водку на следующее утро после гулянки.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК завёл дело на петербурженку, которая пыталась выбросить из окна ребёнка.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

