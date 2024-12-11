Мошенники обманули учёного-геолога из Петербурга почти на 20 млн рублей

Слушая "советы" по телефону, 84-летний профессор шесть раз встречался с курьерами, передавая им рубли и доллары.

Заслуженный деятель российской науки стал очередной жертвой телефонных мошенников в Пушкинском районе Петербурга. За шесть встреч жертва мошенников лишилась почти 20 миллионов рублей. Информация об этом появилась в ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) 7 февраля.

84-летний ученый обратился в полицию накануне, спустя две недели после последней встречи с курьерами, которые забирали у него деньги. Он отметил, что на протяжении всего периода с конца ноября до 24 января находился на связи с представителями различных учреждений. Мошенники запугивали его, утверждая, что его банковский счет под угрозой и средства вот-вот будут переведены в Украину.

Слушая "советы" по телефону, профессор шесть раз встречался с курьерами, передавая им рубли и доллары. Общий ущерб оценен в 19,7 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества.

Пострадавший является специалистом в области геомеханики, доктором технических наук и профессором, обладателем наград СССР и медалей за заслуги перед Отечеством.

Ранее мы сообщили о том, что две пожилые петербурженки отдали мошенникам 3,5 млн рублей по кодовому слову "сахар".

Фото: Piter.TV