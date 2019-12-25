Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России

Показатели по количеству жертв коронавируса в России могут достигнуть китайской статистики.

Российский ученый дал прогноз по динамике смертности от коронавируса в России. Об этом журналистам "Известий" рассказал старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов. Специалист уверен, что при сохранении действующих тенденций по количеству жертв, показатель достигнет того, что был зарегистрирован в Китае. По словам эксперта, этого следует ждать, когда число завершенных случаев болезни (выздоровевших и погибших) превысит отметку в 47 тысяч пациентов.

Общее число зафиксированных случаев заражения к этому моменту должно будет превысить 200 тысяч...Пока нам удается идти лучше других. В первую очередь, благодаря эффективной самоизоляции людей пожилого возраста прокомментировал Артур Каримов

Напомним, что 27 апреля стало известно, что по количеству подтвержденных случаев заражения Россия опередила Китай. В стране от инфекции скончались около 800 человек, в КНР - более 4,5 тысяч человек. ВОЗ зарегистрировало в Китае 84 338 зараженных, в РФ - 87147 человек.

Артур Каримов подчеркнул, что количество жертв от коронавируса ученые могут подсчитать лишь приблизительно, так как в разных странах и даже отдельных регионах государства складывается своя эпидемиологическая ситуация.

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