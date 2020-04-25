Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Эксперт рассказал о статистике в своем телеграм-канале.

Доктор Александр Мясников в своем телеграм-канале привел данные о смертности от коронавируса и других болезней. Врач напомнил, что от коронавируса на сегодняшний день погибло порядка 195 тысяч человек.

В среднем число от столбняка умирают 89 тысяч человек в год, от кори - 140 тысяч, от гепатита В – 650 тысяч человек ежегодно, от ротавируса - 800 тысяч человек, от пневмококка - порядка 2-2,5 млн человек, от туберкулеза – около 1,5 млн человек, от гриппа от 650 тысяч до 1 млн человек ежегодно. Доктор Мясников отметил, что несмотря на то, что от всех перечисленных заболеваний проводится вакцинация, многие ею все еще пренебрегают под различными предлогами.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса. Медик заявил, что его собственный прогноз о пике инфекционного распространения в России оказался неточным. Мясников добавил, что ошибку допустил не он один, а врачи со всего мира.

Видео: Instagram / alexander_myasnikov1