Медик уверен, что до мая количество зараженных будет только расти.

Доктор Александр Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса. Об этом специалист рассказал в телевизионной программе "О самом главном" на канале "Россия 1". Медик заявил, что его собственный прогноз о пике инфекционного распространения в России оказался неточным. Мясников добавил, что ошибку допустил не он один, а врачи со всего мира.

Доктор Мясников напомнил, что на данный момент зафиксировано, что в среднем страны выходят на пик по заражаемости COVID-19 за два или три месяца.

У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх прокомментировал эксперт

Александр Мясников добавил, что в следующем месяце можно будет рассчитывать на плато, а к концу мая - на постепенное снижение количества заболевших коронавирусом.

Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса.