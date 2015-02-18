У половины петербуржцев есть антитела к коронавирусу

Об этом заявил врач из НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Порядка 50% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу. Об этом заявил и.о. директора ГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов, уточнив, что статистика учитывает естественную инфекцию и людей, сделавших антиковидную прививку. Слова врача передает ТАСС.

Также эксперт отметил, что для успешного формирования коллективного иммунитета в Петербурге нужно, чтобы минимум у 70% горожан было достаточное количество антител. Целевой показатель составляет 80-95% и расчет исходит из того, что один больной коронавирусом заражает трех здоровых человек.

Доля россиян с антителами к COVID-19 в среднем по стране составляет 20-25% по данным Роспотребнадзора.

За время пандемии в Петербурге скончались 67 медиков.

Фото: Piter.TV