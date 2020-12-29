Ученый Михаил Рогачёв скончался в Кронштадте

Ему было 68 лет.

Ученый Михаил Рогачёв скончался в одной из клиник Кронштадта. Об этом 4 января рассказал портал 78.ru. О происшествии рассказали на странице общества "Мемориал" в соцсети Twitter.

Предполагается, что историк скончался от осложнений, вызванных перенесённым коронавирусом. Летом 2020 года он был госпитализирован из-за проблем с сердцем, но "подхватил" инфекцию внутрибольнично. Потом родственники рассказали, что он пошел на поправку.

Историк и ученый Михаил Рогачёв родился в Риге, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В Республике Коми он стал одним из основателей общества "Мемориал".

Ранее мы сообщали о том, что 56-летний петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках.

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