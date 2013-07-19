Ученый Артур Чилингаров рассказал о нападении на сестру в Петербурге

Неизвестный несколько раз ударил по голове 71-летнюю женщину.

Ученый-океанолог Артур Чилингаров в беседе с 78.ru рассказал о нападении на его 71-летнюю сестру. Инцидент произошел 20 апреля в парадной дома № 22 на 1-й линии Васильевского острова.

О случившемся с сестрой ученый узнал по телефону, поскольку сейчас находится в Москве. Женщина сама ему позвонила и рассказала, что на нее напал неизвестный, когда она поздно вечером возвращалась домой. С собой у нее были документы и книжки. Злоумышленник напал на пенсионерку сзади и несколько раз ударил ее по голове.

Полицию вызвала соседка пострадавшей, которая услышала громкие крики. Женщину с сотрясением мозга увезли в Мариинскую больницу. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

Полиция, приехавшая на вызов, сработала оперативно, и в скором времени нападавшего удалось задержать. На очной ставке он признался в содеянном. "Говорят, что это маньяк, насилует женщин", - сообщил исследователь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com