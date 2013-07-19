Жена ранила мужа ножом во время пьяной ссоры в квартире на Ленинском проспекте

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 21 апреля, в полицию Петербурга через номер "112" поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома №53/3 на Ленинском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На месте происшествия задержали 26-летнюю безработную. Она рассказала, что во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, ударила своего мужа ножом в живот.

Пострадавшего увезли в больницу с проникающим колото-резаным ранением живота в тяжелом состоянии. С места происшествия изъяли 2 ножа, следы рук и биоматериалы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что петербуржец до смерти изрезал ножом мужа экс-сожительницы.

Фото: pixabay.com