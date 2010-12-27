Ученые заявили, что женщины хирурги лучше чем мужчины

Канадские ученые опубликовали исследования, где сравнили мужчин и женщин хирургов

Канадские ученые опубликовали в журнале British Medicine Journal исследование, в котором сравнили мужчин и женщин хирургов. По их мнению, у прооперированных хирургом-женщиной шансов выжить больше, чем, если бы они попали к хирургу-мужчине.

За основу исследования были взяты 104 630 пациентов прооперированных с 2007 по 2015 год. Также учитывались такие критерии как: больницы где работали врачи, категория, опыт, пол, и количество операций. Как оказалось, после операции, которую провела женщина, смертность на 12% ниже.

Доктор Раджа Саткунасивама заявил, что мужчины и женщины с разных подходов смотрят на медицину. Не хватает исследования на тему источников приобретения навыков и методов обучения, влияющих на успешность операции. Сам доктор считает, женщины чаще соблюдают предписанные правила и ориентированы больше на самого пациента.

Дерек Олдерсон, президент Королевского колледжа хирургов, отметил, что хирургия – это та специальность, в которой сохранено гендерное неравенство. Исследование доказывает, что опыт и навыки женщин не уступают, а где-то могут быть даже лучше их коллег мужчин.