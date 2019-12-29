В Китае провели соответствующий эксперимент.

Ученые заявили, что тембр голоса мужчины влияет на вероятность его измены. Об этом рассказали китайские специалисты в публикации для Personality and Individual Differences. В рамках эксперимента они узнали, что более низкий голос у мужчин связан с большей склонностью изменять своей партнерше.

В исследовании приняли участие 88 мужчин и 128 женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Голоса волонтеров записали и проанализировали на предмет частот и тонов. Затем участников попросили пройти опрос на тему измен. Ученые считают, что низкий голос связан с высоким уровнем тестостерона. Мужчины с таким уровнем гормона меньше беспокоятся об отношениях и чаще изменяют.

Участвовавшие в эксперименте женщины заявили, что низкий голос у мужчин также говорит им о склонности к изменам.

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Фото: Pixabay.com