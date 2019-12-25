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Ученые обнаружили первый случай "спонтанного" излечения от СПИДа
Сегодня, 9:47
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kraratau27

Ученые обнаружили первый случай "спонтанного" излечения от СПИДа

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Пациент на протяжении 24 лет боролся с вирусом.

Ученые из американского университета зарегистрировали первый случай "спонтанного" излечения СПИДа. Пациентом оказался американец Тимоти Рэй Браун, которые на протяжении 24 лет боролся с ВИЧ. Однако после операции по пересадке костного мозга, ученые не обнаружили вирус в организме мужчины, передает "Популярная механика".

Позже стало известно, что донор костного мозга обладал резистентностью к ВИЧ, благодаря этому у Тимоти выработался иммунный ответ. В этом году ранее ученые зафиксировали первый случай излечения от СПИДа без медицинского вмешательства.

Ранее Татьяна Голикова заявила о миллионе ВИЧ-положительных в России.

Фото: pixabay 

Теги: исследования, спид, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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