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Ученые впервые передали музыку по "атомному радио"

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Статья опубликована на научном портале AIP Advances.

Гитарная стереофоническая композиция была передана на чувствительные приемники при помощи амплитудной модуляции. В рамках исследования отмечается, что звук был доставлен хорошо, но были слышны помехи, напоминающие треск виниловой пластинки.

Впервые о данной идее заговорили в 2014 году. Команда физиков под руководством Кристофера Холлоуэя решила, что приемники излучения можно делать на основе ридберговских атомов – частиц, электроны вокруг которых насыщены энергией.

Благодаря этому они способны реагировать на электрическое поле. 

Фото: AIP Advances

Теги: исследования, наука
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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