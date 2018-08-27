Ученые впервые передали музыку по "атомному радио"

Статья опубликована на научном портале AIP Advances.

Гитарная стереофоническая композиция была передана на чувствительные приемники при помощи амплитудной модуляции. В рамках исследования отмечается, что звук был доставлен хорошо, но были слышны помехи, напоминающие треск виниловой пластинки.

Впервые о данной идее заговорили в 2014 году. Команда физиков под руководством Кристофера Холлоуэя решила, что приемники излучения можно делать на основе ридберговских атомов – частиц, электроны вокруг которых насыщены энергией.

Благодаря этому они способны реагировать на электрическое поле.

Фото: AIP Advances