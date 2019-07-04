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nastya960
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Учёные восстановили фрагменты новгородских берестяных грамот XIV-XV веков

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Всего были изучены и восстановлены тексты двух исторических артефактов. Это грамота №496 второй четверти XV века и грамота №1089 второй половины XIV века.

Специалисты Курчатовского института получили качественные изображения недостающего текста древних берестяных грамот XIV-XV веков из новгородской коллекции. Об этом сообщила пресс-служба института.

Съёмка велась на специально подготовленный фотоаппарат без низкочастотного фильтра. Именно это помогло ученым определить, что все тексты на на найденных фрагментах бересты были написаны чернилами. Также удалось определить и состав этих чернил.

Всего были изучены и восстановлены тексты двух исторических артефактов. Это грамота №496 второй четверти XV века и грамота №1089 второй половины XIV века. Первый артефакт был найден в начале 1970-х годов, в тексте говорится о политической борьбе в Новгороде во время присоединения к Москве.

Другие грамоты нашли только два года назад. Когда исследователи восстановят текст изображения, филологи и археологи смогут его изучить.

Ранее в Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий.

Фото: пресс-служба Курчатовского института
Видео: YouTube/ История. Интересно!

Теги: берестяные грамоты, новгородские грамоты, ученые
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Ильинский Антон
Сегодня 16:33

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