Ученый НИИ им. Пастера рассказал о загадке коронавируса

Иммунолог считает, что вопрос, связанный с выработкой антител, заслуживает пристального внимания.

Ученые выявили, у кого из переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела к заболеванию. Об этом "Известиям" рассказал академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По словам академика, людей, у которых не вырабатываются антитела, оказалось больше, чем ожидали ученые. Обычно антитела не появляются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. В ситуации с коронавирусом это остается загадкой. Людей обследуют с помощью пяти тест-систем разных производителей.

Тотолян рассказал, что есть люди, которые вовсе невосприимчивы к SARS-CoV-2. Такие есть среди медиков, которые по три-четыре месяца работали с больными, но у них не выработались антитела. Ученый считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией. Оно является менее затратным, чем вакцина, и получается быстрее.

Ранее петербургские учёные выяснили, у кого чаще других находят антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.TV