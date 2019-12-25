Петербургские учёные выяснили, у кого чаще других находят антитела к коронавирусу

Исследования проводятся в 26 регионах России.

Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера представили итоги масштабного исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Он проводился более чем в 20 регионах страны, сообщило "ТАСС".

Результаты показали, что максимальный процент случае антител к COVID-19 были выявлены у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также среди граждан старше 70 лет. Третья категория оказалась для ученых неожиданностью, они предполагали, что у пожилых людей будет выявлен минимальный уровень иммунной прослойки. Кроме того, именно люди 70+ больше всех соблюдали ограничительные меры.

Среди профессиональных групп антитела были выявлены преимущественно у медработников и работников образования.

Второй этап исследования популяционного иммунитета запланирован на конец августа-начало сентября.

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Фото: Piter.TV