Ученые выяснили, почему мужчины в среднем больше рискуют

Ученые из Общества научных исследований имени Макса Планка выяснили, что тета-ритмы мозга и гендер связаны с отношением к риску и оценку последствий действий. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.
Так, было проведено три эксперимента с расшифровкой сигналов мыслительного органа способом магнитной энцефалографии. В результате исследователи выяснили, что на оценку последствий рискованных поступков влияние оказывает биологический пол человека. Это касается и отношения к риску.
Предполагается, что причиной может быть гормональный уровень. А отличия, связанные с регулированием гормонов, могут оказывать влияние на распространение депрессии и тревожности среди женщин.
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Фото: pixabay
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