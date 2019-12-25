Ученые выяснили, почему мужчины в среднем больше рискуют

Все дело в тета-ритмах мозга.

Ученые из Общества научных исследований имени Макса Планка выяснили, что тета-ритмы мозга и гендер связаны с отношением к риску и оценку последствий действий. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

Так, было проведено три эксперимента с расшифровкой сигналов мыслительного органа способом магнитной энцефалографии. В результате исследователи выяснили, что на оценку последствий рискованных поступков влияние оказывает биологический пол человека. Это касается и отношения к риску.

Предполагается, что причиной может быть гормональный уровень. А отличия, связанные с регулированием гормонов, могут оказывать влияние на распространение депрессии и тревожности среди женщин.

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