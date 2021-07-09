Пострадали 11 человек.

В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на издание NZ Herald. В СМИ уточнили, что по меньшей мере есть 11 пострадавших. Инцидент зафиксирован на территории Южного острова, шар рухнул около населенного пункта Эрроутаун.

В газете объяснили, что медики диагностировали серьезные повреждения у двух человек. Для госпитализации пациентов понадобились спасательные вертолеты. Еще один пассажир получил травмы средней степени тяжести. Еще восемь человек отделались травмами легкой степени тяжести. Все они были направлены в больницу на медицинский осмотр на машинах скорой помощи.

При падении самолета в Швеции погибли девять человек.

Видео: YouTube / Reuters