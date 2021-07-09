В упавшем самолете находились парашютисты.

При падении самолета в Швеции погибли девять человек. Об этом рассказали местные журналисты из издания Aftonbladet. Трагедия зафиксирована около города Эребру. В момент крушения на борту находились парашютисты и пилот. Воздушное судно упало в нескольких сотнях метров от места взлета. После этого он загорелся. Сейчас пожар ликвидирован. На месте падения самолета работают спасатели, полиция и медицинский персонал.

Мы вызываем весь персонал, который можно найти. Ларс Хеделин, пресс-секретарь полицейского участка Бергслаген

Известно, что пострадавший самолет был арендован парашютным клубом Эребру у клуба провинции Сконе. Борт эксплуатировался много лет. На этот раз его арендовали на неделю, с 5 по 9 июля, чтобы провести серию прыжков с парашютами.

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Фото: Telegram/Раньше всех. Ну почти

Видео: YouTube / Expressen