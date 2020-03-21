Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей

Результаты исследования ученых из Германии и США опубликовали в журнале Current Biology.

Стали известны результаты исследования о жизни вампиров обыкновенных (Desmodus rotundus) – вида летучих мышей. Ученые из Германии и США выяснили, что они строят взаимоотношения между сородичами как люди, по принципу взаимных инвестиций.

Дружба летучих мышей в лаборатории продолжилась и на воле. В рамках эксперимента две группы испытуемых жили в группах 15 месяцев. Сначала некоторых ограничивали в питании так, чтобы те начали подкармливать друг друга. Потом выяснилось, что в неволе летучие мыши чаще делились едой с уже знакомыми особями. Те летучие мыши, которые выстраивали тесные дружеские отношения и кормили друг друга, сперва "ухаживали" друг за другом.

Ранее о помощи в уходе за домашними животными – мы сообщали о том, что волонтеры помогут петербургским пенсионерам на самоизоляции с выгулом собак. Известно, что штабы для помощи пожилым людям работает в 12 регионах, в том числе и в Ленобласти. Для того, чтобы волонтеры помогли, пенсионеру необходимо позвонить на горячую линию ОНФ.