Ученые выяснили, что ожирение повышает риск возникновения рака

Причем риск повышается для различных типов рака.

Ученые из Великобритании и Швеции провели исследование и выяснили, что ожирение повышает риск возникновения рака пищеварительной системы. Статья была опубликована в журнале PLOS Medicine.

Отмечается, что лишний вес провоцирует развитие многих заболеваний. Не являются исключением и онкологические болезни, говорится в статье. Причем повышаются риски развития различных типов рака. Однако существенно ожирение влияло на развитие рака пищеварительной системы. Самыми распространенными оказались рак печени, желудка, пищевода и поджелудочной железы.

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