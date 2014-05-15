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Ученые выяснили, что ожирение повышает риск возникновения рака
Сегодня, 12:54
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Ученые выяснили, что ожирение повышает риск возникновения рака

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Причем риск повышается для различных типов рака.

Ученые из Великобритании и Швеции провели исследование и выяснили, что ожирение повышает риск возникновения рака пищеварительной системы. Статья была опубликована в журнале PLOS Medicine.

Отмечается, что лишний вес провоцирует развитие многих заболеваний. Не являются исключением и онкологические болезни, говорится в статье. Причем повышаются риски развития различных типов рака. Однако существенно ожирение влияло на развитие рака пищеварительной системы.  Самыми распространенными оказались рак печени, желудка, пищевода и поджелудочной железы.

Ранее мы писали, что в Петербурге возобновили работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы. 

Фото: pixabay

Теги: ожирение, рис возникновения рака
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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