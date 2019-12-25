Ученые выяснили, что написание букв от руки помогает быстрее выучить иностранный язык

В эксперименте участие приняли 42 добровольца.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что написание букв от руки помогает быстрее выучить иностранные языки.

В эксперименте участие приняли 42 человека. Их разделили на три группы. Так, первая из них арабские буквы писала от руки, вторая группа эти буквы набирала на клавиатуре, а третья группа смотрела обучающий ролик.

После шести таких сеансов ученые проверили, что добровольцы запомнили. Оказалось, что люди из первой группы, которые писали от руки, запомнили больше.

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Фото: pixabay