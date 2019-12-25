В Китае создали пластик, который разрушается за неделю

Предполагается, что новый пластик будет применяться в будущем в гибкой электронике или смартфонах.

Китайские ученые создали пластик, который способен разрушаться за неделю под воздействием солнечного света и кислорода. Разработка принадлежит ученым из Хуачжунского университета науки и технологии.

Предполагается, что новый пластик могут использовать для смартфонов или гибкой электроники. Он будет изолирован в течение всего срока службы от воздуха и света. В результате утилизировать устройства станет проще.

Благодаря экспериментам ученые выяснили, что темно-красный цвет пленки быстро исчезает, и материал распадается после нескольких дней пребывания на солнце.

Однако такой пластик нельзя использовать для изготовления бутылок или пакетов, потому что материалу нужна темнота и бескислородное пространство.

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