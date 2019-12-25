Ученые выяснили, что мыши могут контролировать выбросы дофамина в мозге

Дофамин называют «гормоном удовольствия».

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что мыши способны регулировать импульсы, частоту и силу выбросов дофамина в мозге. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Дофами часто называют гормоном удовольствия. Этот нейротрансмиттер играет ключевую роль в работе внутренней системы вознаграждения мозга, стимулируя поисковое поведение, мотивацию, участвуя в реализации когнитивных функций.

Так, ученые провели исследование на мышах и выяснили, что концентрация дофамина меняется быстрыми волнами, и при простейшей тренировке животные быстро учатся ее регулировать.

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