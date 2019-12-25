Стало известно, что во время отпуска седые волосы могут вернуть цвет

В исследовании приняли участие 14 человек.

Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете провели исследование и выяснили, как можно вернуть цвет седым волосам. Статья был опубликована в журнале eLife.

Так, в исследовании участвовали 14 человек. Все они описывали стрессовые ситуации, которые с ними происходили в течение дня. Однако в отпуске стрессовых ситуаций у добровольцев было меньше, что и способствовало восстановлению цвета волос.

Ранее мы писали, что ученые нашли место на Земле, где нет никакой жизни. Речь идет о леднике Шеклтон в Антарктиде.

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