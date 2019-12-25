Ученые выяснили, что коронавирус способен размножаться в слюнных железах

Они служат своеобразным резервуаром для коронавируса.

Группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии выяснила, что коронавирус может размножаться в слюнных железах. Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Pathology.

Так, ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у пациентов, которые умерли от коронавируса. Выяснилось, что ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для инфекции. Исследователи наблюдали не только присутствие вируса, но и репликацию в клетках.

"До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", — говорится в исследовании.

Ранее мы писали, что у рыб может возникать наркозависимость. Рыбы начинают вести себя иначе и это снижает их шансы на размножение и выживание.

Фото: pixabay