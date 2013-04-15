Ученые выяснили, что у рыб может возникать наркозависимость

В озера и реки наркотики могут попадать из сточных вод.

Ученые из Чехии обнаружили, что у рыб также, как и у людей, может возникать наркозависимость. Отмечается, что в сточных водах имеются следы наркотиков, которые попадают в озера и реки. В результате они влияют на дикую природу. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые провели эксперимент. Для этого было создано два резервуара с водой, в них поместили бурых форелей. В одном из резервуаров был наркотик с концентрацией, а в другом чистая вода.

Через восемь дней ученые очистили в резервуаре воду от наркотика и стали наблюдать за рыбами. Выяснилось, что во время периода отмены форель, подвергшаяся воздействию наркотика, двигалась меньше. Ученые считают, что такое поведение могло быть признаком тревоги и стресса.

Через десять дней рыб из обоих резервуаров поместили в один общий, вода в который поступала из двух емкостей: с чистой водой и с содержанием наркотиков. И рыбы, находившиеся в экспериментальном резервуаре, предпочитали грязную воду.

Ученые подчеркнули, что у рыб зависимость может передаваться по наследству в течение нескольких поколений. И это, по мнению исследователей, может иметь некоторые последствия для экосистем. Кроме того, это влияет на поведение рыб и снижает их шансы на размножение и выживание.

Ранее мы писали, что во время пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 13 беременных женщин. В первом полугодии 2021 года было зафиксировано пять смертей беременных женщин от COVID-19.

Фото: pixabay