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Ученые выяснили, что у рыб может возникать наркозависимость
Сегодня, 9:41
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Ученые выяснили, что у рыб может возникать наркозависимость

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В озера и реки наркотики могут попадать из сточных вод.

Ученые из Чехии обнаружили, что у рыб также, как и у людей, может возникать наркозависимость. Отмечается, что в сточных водах имеются следы наркотиков, которые попадают в озера и реки. В результате они влияют на дикую природу. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые провели эксперимент. Для этого было создано два резервуара с водой, в них поместили бурых форелей. В одном из резервуаров был наркотик с концентрацией, а в другом чистая вода.

Через восемь дней ученые очистили в резервуаре воду от наркотика и стали наблюдать за рыбами. Выяснилось, что во время периода отмены форель, подвергшаяся воздействию наркотика, двигалась меньше. Ученые считают, что такое поведение могло быть признаком тревоги и стресса.

Через десять дней рыб из обоих резервуаров поместили в один общий, вода в который поступала из двух емкостей: с чистой водой и с содержанием наркотиков. И рыбы, находившиеся в экспериментальном резервуаре, предпочитали грязную воду.

Ученые подчеркнули, что у рыб зависимость может передаваться по наследству в течение нескольких поколений. И это, по мнению исследователей, может иметь некоторые последствия для экосистем. Кроме того, это влияет на поведение рыб и снижает их шансы на размножение и выживание.

Ранее мы писали, что во время пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 13 беременных женщин. В первом полугодии 2021 года было зафиксировано пять смертей беременных женщин от COVID-19. 

Фото: pixabay 

Теги: влияние наркотиков на экосистему, наркозависимость у рыб
Категории: Лента новостей, Наука и технологии, Фабрика Знаний,

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