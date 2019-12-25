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Пять беременных женщин с COVID-19 умерли в Петербурге в 2021 году
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пять беременных женщин с COVID-19 умерли в Петербурге в 2021 году

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Сейчас беременных с подозрением на COVID-19 принимают в Боткинской больнице и больнице имени Семашко.

За время пандемии 13 беременных женщин скончались в Петербурге от коронавируса. Об этом на конференции рассказала начальник отдела по организации медпомощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Уже в первом полугодии 2021 года из-за COVID-19 скончались пять беременных женщин, в прошлом году умерли 8 будущих матерей.

По словам Яны Панютиной, до 85% госпитализированных с коронавирусом беременных женщин находятся в среднем и тяжелом состоянии. Сейчас беременных с подозрением на COVID-19 принимают в Боткинской больнице и больнице имени Семашко.

В Петербурге от COVID-19 вакцинировались почти 1 миллион человек.

Фото: Piter.tv

Теги: беременность, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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