Пять беременных женщин с COVID-19 умерли в Петербурге в 2021 году

Сейчас беременных с подозрением на COVID-19 принимают в Боткинской больнице и больнице имени Семашко.

За время пандемии 13 беременных женщин скончались в Петербурге от коронавируса. Об этом на конференции рассказала начальник отдела по организации медпомощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Уже в первом полугодии 2021 года из-за COVID-19 скончались пять беременных женщин, в прошлом году умерли 8 будущих матерей.

По словам Яны Панютиной, до 85% госпитализированных с коронавирусом беременных женщин находятся в среднем и тяжелом состоянии. Сейчас беременных с подозрением на COVID-19 принимают в Боткинской больнице и больнице имени Семашко.

В Петербурге от COVID-19 вакцинировались почти 1 миллион человек.

Фото: Piter.tv