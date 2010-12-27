Канадские ученые узнали, из-за чего люди разрывают отношения

Научные работники University of Utah в Солт-Лейк-Сити и из University of Toronto в Канаде решили провести исследование и выявить причины из-за которых партнер решает разорвать или быть в отношениях.

Исследование проходило таким образом, учены разделил участников на три категории. Первая категория испытуемых состояла из 135 студентов, им задавали вопросы на тему почему человек хочет быть с партнёром или наоборот хочет уйти.

Вторая категория состояла из 137 выпускников колледжей, которые хотели расстаться с партнёром до начала исследования. Третья категория состояла из турецких рабочих, которые рассматривали вариант разрыва отношений во время исследования.

Исследование доказало, то что почти у всех подобные причины. Главными факторами остаться в отношениях была любовная зависимость от человека, привязанность, ответственность за семью, финансовая зависимость . Основные факторы разрыва отношений недоверие,затухание чувств. Заключения были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.