Ученые установили предел жизни человека

Исследователь из Нидерланды узнали предел жизни человека.

Ученые выяснили, что предел человеческой жизни составляет 115,7 лет у женщин и 114,1 лет у мужчин. При том на продолжительности жизни, не влияет питание человека, уровень медицины и бытовые условия, сообщает "Русская газета".

Эксперты из Университета Эразма (Нидерланды) провели исследования. Участие в них приняли около 75 тысяч человек, скончавшихся за 30 лет наблюдений. Их точный возраст был зафиксирован на момент смерти, после чего рассчитывался показатель долгожителей.

Со слов профессора Джона Эйнмала, средняя продолжительность жизни увеличилась. Однако редкие случаи, когда люди проживают длительное время, являются рекордными исключениями и не влияют на статистику.

