Учёные из Коннектикута создали устройство для управления тараканом‍

На сегодняшний день, в мире уже существуют подобные проекты: для управления стрекозой используются электрические импульсы и электроника.

Электрическая стимуляция усиков таракана позволила ученым из США управлять его движением. Новую разработку представили ученые из Коннектикута в рамках конференции CCN 2018.

При помощи специальной электронной платы, закрепленной на спине насекомого, специалисты могут управлять его движениями. На сегодняшний день, в мире уже существуют подобные проекты: для управления стрекозой используются электрические импульсы и электроника.

Уникальность нашего проекта в том, что задействованная нами технология позволяет использовать мадагаскарского шипящего таракана для сбора данных. Жук, в частности, может составлять карту и наносить на нее те или иные метки (например — температурные). Эван Фолкнер, разработчик системы для управления тараканом.

Система Фолкнера, на данный момент, находится в стадии разработки. По мнению ученых, в будущем роботизированные насекомые распространятся в самых разнообразных областях деятельности человека.

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