Ученые создали светильник, который может убить коронавирус

Чрезмерное использование ультрафиолетового излучения может приводить к разрушению геномов млекопитающих.

Ученые из США создали светодиодный светильник, который может убить коронавирс на различных поверхностях, а также в помещениях и в теле человека. Такого результат исследователи добились при помощи экспериментального подбора длины волн. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ранние исследования доказали, что ультрафиолетовое излучение эффективно, это касается в том числе и для коронавируса. Ученые отметили, что чрезмерное использование ультрафиолетового излучения может приводить к разрушению геномов млекопитающих. А вот для того, чтобы повредить РНК и ДНК вируса применяют способы фотобиомодуляции или световой терапии.

Исследовтелям удалось выявить безопасный безопасный диапазон излучения, который может убить коронавирус. Действенность его при этом не зависит от того, находится он внутри клетки или нет.

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