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Ученые создали роборыбу для изучения подводного мира

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Ученые опубликовали видео с подводного испытания робота рыбы.

Инженеры из Массачусетского университета разработали роборыбу, чтобы изучать жизнь подводных животных и рыб.

Этот робот по внешнему виду напоминает рыбу. Она также двигает хвостом и плавниками, имитируя движения настоящих рыб. Управляется робот с помощью пульта оператором, а сигналы от роборыбы ловит гидрофон. Сообщается, что эта искусственная рыбка свободно плавает и работает на глубине до 18 метров.

Первые испытания возле коралловых рифов прошли успешно. Подводные обитатели ничуть не испугались робота и продолжали вести себя естественно.

Видео: YouTube/MITCSAIL

Теги: наука , робототехника , технология , ученые
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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