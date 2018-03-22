Ученые создали роборыбу для изучения подводного мира

Ученые опубликовали видео с подводного испытания робота рыбы.

Инженеры из Массачусетского университета разработали роборыбу, чтобы изучать жизнь подводных животных и рыб.

Этот робот по внешнему виду напоминает рыбу. Она также двигает хвостом и плавниками, имитируя движения настоящих рыб. Управляется робот с помощью пульта оператором, а сигналы от роборыбы ловит гидрофон. Сообщается, что эта искусственная рыбка свободно плавает и работает на глубине до 18 метров.

Первые испытания возле коралловых рифов прошли успешно. Подводные обитатели ничуть не испугались робота и продолжали вести себя естественно.

Видео: YouTube/MITCSAIL