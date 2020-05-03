Ученые создали новый вид коронавируса, способный заражать мышей

О достижениях китайских биологов сообщается в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

Молекулярные биологи из Китая создали новую версию штамма коронавируса SARS-CoV-2. Теперь новый вирус, получивший название MASCp6, должен будет ускорить проверку новых лекарств и вакцин в борьбе с COVID-19.

Как уточняется в материале, ученые поменяли одну "букву"-нуклеотид в геноме вируса SARS-CoV-2 – теперь на подопытных грызунах будут тестировать его видоизмененную версию. На их примере оказалось, что заражение вирусом произошло как у людей – с сильными осложнениями у пожилых мышей. Видоизмененный вирус использовался для проверки экспериментальной вакцины от COVID-19, состоящей из фрагментов S-белка вируса.

Отметим, что в России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.

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