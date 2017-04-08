Ученые обнаружили древнейший "галактический ветер"

По данным обсерватории, свет от нее шел до Земли 13,1 млрд лет.

Стало известно, что астрономам удалось сфотографировать древнейшей "галактический ветер". Источником этого явления была сверхмассивная черная дыра в центре древней галактики HSC J1243. Об этом сообщила Национальная радиоастрономическая обсерватория Японии на своем сайте.

По данным обсерватории, свет от нее шел до Земли 13,1 млрд лет. "Галактическим ветром" принято называть быстрые потоки горячего газа, которых выбрасывает за пределы галактики. Затем эти потоки образуют вокруг нее горячий пузырь.

Источником такого "ветра" ученые считают сверхмассивные черные дыры, которые, как полагают исследователи, находятся в центре каждой галактики. Эти ветра мешают холодной материи из межзвездной среды попадать в галактику, поэтому их считают одной из главных причин того, почему примерно половина близлежащих к нам галактик перестала производить новые звезды.

Примечательно, что видят эту галактику жители Земли в том виде, в котором она была в первые 700 млн лет жизни Вселенной. Однако в отличие от остальных известных древних галактик, древняя галактика не вырабатывает большого количества света и других форм электромагнитных волн, поэтому изучать ее окружение можно довольно просто.

Ранее Piter.tv сообщал, что зонд "Вояджер-1" услышал гул межзвездного пространства.

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