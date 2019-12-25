Британские палеонтологи изучили находки Нанкинского университета, найденные несколько лет назад.

Ученые считают, что птерозавры были лысыми. Об этом рассказали представители Портсмутского университета и Университета Лестера. Дэйв Мартил и Дэвид Анвин напомнили, что ранее считалось, что данный вид динозавра был первым, у которого сформировались перья. Британские палеонтологи усомнились в этом утверждении. Предположительно, на самом деле перья у птерозавров могли появиться на 80 лет позже, чем считалось. Свои выводы исследователи сделали основываясь на анализе находок, обнаруженных Нанкинским университетом Китая пару лет назад.

Среди трех десятков окаменелостей есть только три образца, на которых видно ту самую ветвящуюся структуру, характерную для протоперьев. Но мы не считаем, что это протоперья. Более вероятно, что это жесткие волокна с внутренней части мембраны крыла. А эффект "разветвления" связан с разрушением этих волокон Дэйв Мартил, сотрудник Портсмутского университета

Напомним, что китайские ученые решили, что на останках динозавра присутствуют протоперья. В Великобритании заметили, что идея о пернатых динозавров появилась еще в XIX веке, но наука имеет лишь слабые доказательства этого.

Российские ученые считают, что динозавров раздавило всмятку земным притяжением.

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