Ученые разработали сверхточный способ сканирования мозга

Магнитометр работает на основе квантовых технологий.

Ученые из Российского квантового центра (РКЦ) создали магнитометр, который способен определить локальные и самые быстротечные изменения в мозгу. Статья была опубликована в журнале Human Brain Mapping, сообщает пресс-служба РКЦ.

Новое устройство способно работать даже при комнатной температуре. Состоит оно из пленок, сделанных из соединений железа ииттрия. Так, устройство фиксирует активность мозга, то есть измеряет слабые магнитные поля, которые образуются в результате активности нейронов.

Ученые отмечают, что благодаря магнитометру можно будет отследить самые быстротечные и локальные изменения в мозге.

Ранее мы писали, что ученые оценили возможность полного искоренения коронавируса. Предполагается, что сделать это будет сложнее, чем с натуральной оспой.

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