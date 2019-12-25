Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от кошек и собак

По словам экспертов, случаев передачи инфекции от животного к человеку пока не выявлено.

Российские ученые объяснили, какие домашние питомцы в наибольшей степени подвержены заражению коронавирусом, а также когда появится вакцина от болезни. Об этом сообщило издание "Аргументы и Факты".

Так, по словам члена Академии РАН, молекулярного биолога Сергея Нетесова, Россельхознадзором уже разработан тест для выявления COVID-19 у питомцев, контактировавших с зараженными хозяевами. Академик отмечает, что инфекции, как правило, передаются от животного к человеку: так происходит, например, в случае ВИЧ и гепатита С. Однако ни заражении новой коронавирусной инфекцией процесс происходит в обратном направлении.

Сама кошка может заразиться коронавирусом от близкого человека – это уже будет внутрисемейной передачей. Если в семье появляется коронавирусная инфекция, то сначала она передается от человека к человеку, и затем от человека к кошке. У кошачьих есть схожие симптомы, однако пока что они плохо описаны. Кстати говоря, многих породистых кошек прививают от кошачьего коронавируса – есть такой патоген, который не передается людям. Я предполагаю, что большинство кошек устойчивы к нынешней инфекции. пояснил Нетесов на пресс-конференции медиагруппы "Патриот"

По результатам исследований, коронавирус чаще всего находят у кошек и хорьков. В меньшей степени болезни подвержены свиньи, домашние птицы и собаки. Также ученый рассказал, что степень воздействия вируса на организм зависит от породы животного: чем экзотичнее особь, тем больше риск.

Например, в Штаты 18 лет назад завезли из Африки один из видов экзотических крыс. А потом выяснилось, что у этих крыс имеется хроническое заболевание, схожее по симптоматике с коронавирусом, и даже были случаи заражения людей. Позже ввоз этих животных в США был категорически запрещен. отметил ученый

Испытания Российской вакцины от коронавирусной инфекции начнутся через месяц, но Нетесов заверил, что доступна она будет не раньше августа для того, чтобы обеспечить безопасность.

Многие могут ошибочно думать, что домашние животные являются переносчиками инфекции и избавляться от них. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный предостерег людей от спонтанных решений и излишней жестокости. Артист подчеркнул, что разговаривал в главным ветеринаром Московского зоопарка, который подтвердил, что питомцы могут быть лишь носителями.

Ранее мы рассказали о том, что раскрыта связь между коронавирусом и инсультом.

Фото: Pixabay