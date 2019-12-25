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Раскрыта связь между коронавирусом и инсультом
Сегодня, 13:13
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lesjasap

Раскрыта связь между коронавирусом и инсультом

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Нейрохирург рассказал об угрозе для нескольких категорий пациентов.

Раскрыта связь между коронавирусом и инсультом. Об этом журналистам "Московского комсомольца" рассказал нейрохирург Алексей Кащеев. Специалист пояснил, что инфекция COVID-19 взывает серьезные изменения в свертываемости крови, а также связанного с этим процессом ДВС-синдрома.

Медик напомнил, что для пациентов, которые недавно перенесли инсульт, более вероятна смерть от пневмонии. Алексей Кащеев рассказал о собственном пациенте, у которого диагностировал спондилодисцит позвоночника. Эта болезнь подразумевает воспалительный процесс в позвонках. У человека наблюдались изменения крови, которые не были характерны для данного заболевания. В результате тесты на наличие инфекции COVID-19 показали положительный результат.

Коронавирус также негативно сказывается на пациентах, которые имеют серьезные неврологические заболевания. У таких инфицированных COVID-19 может протекать в тяжелой форме.

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Теги: алексей кащеев, инсульт, коронавирус, нейрохирург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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