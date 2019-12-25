Алексей Кащеев рассказал, что у коронавируса высокая заразность.

Врач предрек вероятное заражение COVID-19 всему населению России. Об этом медик рассказал в интервью изданию "Московский комсомолец". Известный в стране нейрохирург Алексей Кащеев считает, что из-за высокой степени заразности коронавирус в конечном счете может инфицировать всех граждан страны.

Есть основания считать, что мы все этим переболеем спрогнозировал специалист

По словам Алексея Кащеева, на данный момент заразность коронавируса уступает лишь кори. Медик заметил, что известны определенные генетические особенности, которые могут сделать человека менее восприимчивым к другим инфекциям. Речь в частности идет о ВИЧ и гриппе. Однако в случае с COVID-19 россиянам не следует рассчитывать на устойчивый иммунитет.

Нейрохирург раскрыл одну из особенностей коронавируса. По его сведениям, инфекцию взрослый человек может передать детям. При кори или ветрянке заражение обычно идет в обратном порядке.

Скончался нейрохирург Александровской больницы.