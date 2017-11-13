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Ученые приступили к доклиническим испытаниям съедобной вакцины от коронавируса
Сегодня, 16:47
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smirenny

Ученые приступили к доклиническим испытаниям съедобной вакцины от коронавируса

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Препарат создали на основе кисломолочных продуктов.

Ученые петербургского Института экспериментальной медицины продолжают разработку необычной съедобной вакцины от коронавируса, передает "АиФ-Петербург".

Специалисты приступили к последней стадии доклинических испытаний. Вакцина создана на основе кисломолочных продуктов при помощи пробиотиков, отметил руководитель отдела молекулярной микробиологии, член-корреспондент РАН Александр Суворов. Вакцину-йогурт смогут выпускать в виде молочной закваски, пастилок, капсул, спреев с высушенными бактериями, а развернуть массовое производство можно даже на базе любого молокозавода. Кроме того, у лекарства низкая себестоимость, что является преимуществом. Также технологию запатентовали: аналогов в мире нет. 

 Клинические испытания начнут в следующем году.

Ранее мы писали, что губернатор призвал готовиться к любой ситуации с COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, доклинические испытания
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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Фокин Сергей
Сегодня 17:40

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