Ученые приступили к доклиническим испытаниям съедобной вакцины от коронавируса

Ученые петербургского Института экспериментальной медицины продолжают разработку необычной съедобной вакцины от коронавируса, передает "АиФ-Петербург".
Специалисты приступили к последней стадии доклинических испытаний. Вакцина создана на основе кисломолочных продуктов при помощи пробиотиков, отметил руководитель отдела молекулярной микробиологии, член-корреспондент РАН Александр Суворов. Вакцину-йогурт смогут выпускать в виде молочной закваски, пастилок, капсул, спреев с высушенными бактериями, а развернуть массовое производство можно даже на базе любого молокозавода. Кроме того, у лекарства низкая себестоимость, что является преимуществом. Также технологию запатентовали: аналогов в мире нет.
Клинические испытания начнут в следующем году.
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Фото: Piter.TV
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