Губернатор призвал готовиться к любой ситуации с COVID-19 в Петербурге

Александр Беглов прокомментировал рост заболеваемости и третью волну коронавируса.

В пятницу, 30 апреля, губернатор Петербурга отметил, что эпидемическая ситуация в городе все еще остается сложной, однако новой волны коронавируса пока не видно. Вместе с тем нужно быть готовым к любому развитию событий.

Активно больных в Петербурге на данный момент 14 556 человек. Наблюдаются амбулаторно 11 753 заболевших, в стационарах – 2 803 человека. По сравнению с показателями в начале месяца, количество заболевших уменьшилось на 14,5%.

В очередной раз глава города напомнил о необходимости вакцинации и отметил, что горожане смогут вакцинироваться во время праздников.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали на дому вакцинировать маломобильных граждан.

Фото: Piter.TV