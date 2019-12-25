Доклинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в июле

Сейчас испытания проводят на животных.

Исполняющий обязанности директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов в эфире программы на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, что скоро начнутся доклинические испытания вакцины.

Лиознов отметил, что эти сроки радуют врачей. Сотрудники института предложили три варианта вакцины, но все внимание пока сконцентрировано на одном – векторной модели. Прототипы уже созданы, в начале июля пройдут доклинические исследования на модели животных. На рынок готова вакцина не выйдет раньше осени 2020 года.

Ранее мы писали, как работает вакцина-йогурт от коронавируса, созданная в Петербурге.

Фото: Piter.TV