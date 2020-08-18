Ученые представили концепцию бетонных аккумуляторов

Эта концепция поможет превратить здания из бетона в огромные аккумуляторы.

Ученые из Технологического университет Чалмерса (Швеция) представили концепцию бетонных аккумуляторов. Если она будет реализована, то это поможет решить проблему энергетического кризиса. Об этом сообщается на eurekalert.org.

Ученые внедрили в смесь на основе цемента короткие углеродные волокна, чтобы увеличить проводимость и прочность. После этого в смесь добавили сетку из такого же волокна, но покрытое железом и никелем. Железо и никель в данном случаев выступили как анод и катод соответственно.

В результате этого эксперимента получилась перезаряжаемая батарея, плотность энергии которой составила 7 ВТ-часов на квадратный метр. Мощности таких батареек хватит для подпитки сотовых вышек, светодиоидов. Эти батареи смогут защищать от разрушения и бетон.

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