Летний период вырос с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год.

Ученые предрекли России катастрофически долгое лето. Результаты работы китайских исследователей публикует сайт Phys.org.

В нём говорится, что в РФ и других странах Северного полушария через 80 лет лето будет длиться около полугода, тогда как зима — всего несколько месяцев.

Критические климатические изменения могут прийти уже к 2100 году.

Исследование показало, что летний период вырос с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а количество зимних дней уменьшилось с 76 до 73 дней.

Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья. цитата из исследования

При этом количество весенних дней сократилось с 124 до 115 дней, осенних - с 87 до 82-х.

Ранее мы писали, что потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

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